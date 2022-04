Si Ã¨ spento Angiolino Gabriele, fu sindaco a Fresagrandinaria

Oggi la comunità di Fresagrandinaria perde un amico, un fratello, un compagno, un grandissimo intrattenitore: Angiolino Gabriele. Rendiamo omaggio a una cara persona che, noi amministratori, a nome di tutta la comunità, vogliamo ricordare con immenso affetto.

Ricorderemo la sua pregevole iniziativa di dare lustro alla nostra Fresa, sapendo ben amalgamare politica, arte, sport e comunità. Angiolino, Sindaco di Fresagrandinaria dal 1990 al 1995, lo ricordiamo anche e soprattutto perché è stato il primo a credere ad un progetto di comunità e di continuità, tra il nostro popolo emigrante e la città migratoria di Puttlingen. Altrettanto emblematico è stato il suo contributo e l’impegno speso per far giungere in un paese di poco più di mille abitanti, la squadra del Pescara Calcio, che allora militava in seria A, facendola giocare con la Fulmine in occasione della inaugurazione dello stadio San Lorenzo. La partita è finita inevitabilmente con la vittoria del Delfino, ma grandi furono le emozioni vissute in quei 90 minuti. Si respirava aria di grande euforia!

E come dimenticare le innumerevoli volte che, da Francavilla dove vivevi insieme alla tua amabile famiglia, tornavi a farci visita. Impossibile non notare la tua presenza. Sempre pronto, con la tua chitarra, a regalare momenti di gioia e spensieratezza. Caro Lino, sei stato armonia e serenità, intuizione e passione per Fresa e noi vogliamo ricordarti così. Ti giunga, e giunga anche alla tua famiglia, il calore di tutti noi, affinché il tuo viaggio verso l’eternità sia lieve.

Infinitamente grazie a nome di tutta la cittadinanza fresana, per il tuo encomiabile contributo alla nostra amata comunità.