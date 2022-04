Riconoscimenti agli uomini e alle donne della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Vasto

In occasione del 170° anniversario della Polizia di Stato a Chieti, presso l'Auditorium dell'Università d'Annunzio, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati agli uomini e donne che si sono distinti nel corso del loro lavoro.

Tra di loro anche appartenenti al Commissariato di Vasto: Vice Questore Aggiunto Fabio Capaldo, dirigente del Commissariato vastese, Angelo Torzi, Stefano Romualdo, Adolfo Marchetti, Antonio Scarlato, Roberto Di Criscio, Anna Di Totto e Maria Carla Noè.

Ecco l'elenco completo con le motivazioni:

ENCOMIO SOLENNE

• Sovrintendente della Polizia di Stato Roberto PIRANI In servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Chieti.

Con la seguente motivazione:

"Evidenziando spiccate capacità professionali e notevole coraggio traeva in salvo gli occupanti di un'autovettura, ferma in un sottopasso invaso dalle acque." Francavilla al Mare, 05 Marzo 2015

LODE

• Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dr. Fabio CAPALDO

• Vice Sovrintendente della Polizia di Stato DI TOTTO Anna e Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato NOE' Maria Carla

In servizio presso il Commissariato P.S. di Vasto.

Con la seguente motivazione:

"Evidenziando capacità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che permetteva di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque malviventi, resisi responsabili del reato di rapina a mano armata, ai danni di una gioielleria." Vasto 17 novembre 2017.

LODE

• Vice ispettore della Polizia di Stato VERI' Amerino

In servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanciano.

Con la seguente motivazione:

"Evidenziando capacità professionali, espletava un'attività investigativa che si concludeva con l'arresto, in flagranza di reato, di due malviventi resisi responsabili del reato di detenzione ai finni di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo marijuana." Pescara 08 agosto 2017.

LODE

Sovrintendente della Polizia di Sato ANGELINI Fabrizio In servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Chieti.

Con la seguente motivazione:

"Evidenziando capacità professionali, espletava un intervento di soccorso pubblico che permetteva di porre in sicurezza due nuclei familiari, rimasti coinvolti in una bufera di neve." Passolanciano 01 gennaio 2018.

LODE

• Vice Sovrintendente della Polizia di Stato D 'ANASTASIO Gianluca

• Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Laerzio Giovanni In servizio presso la Squadra Mobile di Chieti.

Con la seguente motivazione:

"Evidenziando capacità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che permetteva di deferire all'Autorità Giudiziaria 1 1 soggetti originari del Senegal, Gambia e Guinea, responsabili di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, nonché resistenza a pubblico ufficiale." Montesilvano 25 ottobre 2017.

LODE

• Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato DI CRISCIO Roberto In servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto.

Con la seguente motivazione:

"Evidenziando capacità professionali, si distingueva in un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto due responsabili, in concorso tra loro, del reato di rapina a mano armata, perpetrata ai danni di un esercizio commerciale". Termoli, 21 settembre 2017.

LODE

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Giovanni D 'ONOFRIO In servizio presso la D.I.G.O.S. di Chieti

"Evidenziando capacità professionali ed impegno espletava un'attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di un cittadino italiano responsabile di aver partecipato all'associazione terroristica "Stato Islamic02 ed apologia del reato di attentato per fin alità di terrorismo." Torino, 28 marzo 2018.