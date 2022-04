'Codice rosso', condannato per stalking un sansalvese

Il Tribunale di Vasto ha condannato un 49enne di San Salvo per stalking e maltrattamenti ai danni dell'ex moglie. Nei suoi confronti è stata inflitta una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. L'uomo è attualmente sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Chieti.

Il 21 gennaio del 2020, dopo le denunce della donna per le vessazioni dei mesi precedenti, veniva applicata la misura dell'allontanamento e, a causa delle violazioni consistite in messaggi telefonici e pedinamenti documentati e registrati dalla vittima, a fine febbraio del 2020 veniva disposta la misura cautelare del carcere.

L'istruttoria dibattimentale è stata lunga ma precisa. Oltre 1.000 messaggi in poche settimane, aggressioni fisiche anche in luogo pubblico, minacce con coltello e gps nascosti dentro la macchina. Per più volte, con un duplicato delle chiavi, prelevava la macchina e la nascondeva alla vittima. Si recava sul posto di lavoro per vedere se lavorava. Intimidiva tutti le amiche e le persone vicine alle vittima.

La sentenza del Tribunale vastese ha messo un primo punto alla triste vicenda con la condanna e la conferma del divieto di dimora nella provincia di Chieti. Soddisfazione per la parte civile difesa dall'avvocato Francesco Bitritto.