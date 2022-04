Atti vandalici all'ambulanza della Croce Rossa a San Salvo

A San Salvo continuano gli atti vandalici nei riguardi della locale Croce Rossa Italiana. Qualcuno buca le gomme a mezzi che servono a salvare la vita delle persone e che, mai si spera per qualche spiacevole accaduto, potrebbero tornare utili ai protagonisti di queste azioni illogiche.

Enzo Mucci responsabile della CRI San Salvo e Vasto si pronuncia così: “A marzo 2022 abbiamo rinnovato le gomme al tutto il nostro parco ambulanze. Uno sforzo economico per garantire un servizio efficiente ai nostri pazienti. Purtroppo nel giro di dieci giorni le gomme nuove dell’ambulanza di San Salvo sono state bucate per ben due volte da ignoti, nel parcheggio antistante la sede. Questi atti vili mancano di rispetto all’impegno dei volontari e mettono in difficoltà il nostro lavoro ma la nostra attività va avanti comunque al

servizio della comunità.”

Per il benessere comune speriamo che questi episodi non si ripetano più.