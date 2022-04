Con Fabio Travaglini il "Manifesto per la Città del Futuro"

Si è tenuta stamane, presso la sede elettorale del candidato Sindaco di San Salvo Fabio Travaglini, la presentazione del “Manifesto per la Città del Futuro”, sottoscritto dalle liste che compongono la coalizione.

"Abbiamo deciso di sposare questo nuovo progetto politico con il candidato Sindaco Fabio Travaglini e con il resto della coalizione. Il Manifesto sarà funzionale per dare indicazioni su quelle che sono le tematiche più importanti per lo sviluppo della città, che spesso vengono messe da parte”: queste le parole, in una nota congiunta, di Tonino Marcello e Fabio Raspa di Azione Politica a seguito della sottoscrizione del Manifesto.

“Turismo, lavoro, sociale e ambiente sono soltanto alcuni dei pilastri sui quali è incentrato l’intero progetto. Quando parliamo di turismo non possiamo far riferimento soltanto alla sistemazione di quei 200 metri di lungomare o a qualche attività di ricezione. Lavoreremo per avviare un’attività turistica strategica per la città. All’interno di questo contenitore delle idee, come Azione Politica - affermano Marcello e Raspa - apporteremo un valore aggiunto all’interno della coalizione basato sulla conoscenza del territorio e sull’esperienza amministrativa acquisita negli anni, metteremo a disposizione tempo, risorse e forza per lo sviluppo del territorio, il saper fare concretamente. Come ha ribadito il nostro candidato Sindaco, San Salvo è identificata come città, ma di fatto è una città chiusa in se stessa. Il nostro impegno - concludono Marcello e Raspa - sarà quello di riaffermare quella leadership del territorio, che a San Salvo per troppo tempo è mancata.”