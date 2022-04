Nuova Scuola dell'Infanzia di Via Verdi, mercoledì l'inaugurazione

E' in programma mercoledì 20 aprile, alle ore 10, la cerimonia di inaugurazione della Nuova Scuola dell'Infanzia di Via Verdi a San Salvo.

Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Tiziana Magnacca e l'assessore regionale all'Istruzione Pietro Quaresimale.

“Un nuovo polo scolastico rappresenta una grande opportunità per un intero quartiere, per un'intera città, in termini di accoglienza, innovazione e didattica. Un momento rilevante per la storia del nostro istituto”, sottolinea il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo ‘Gianni Rodari’, prof. Vincenzo Parente.