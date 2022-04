I Taralli di San Vitale disponibili in alcuni forni della città

Condividi su:

Grazie alla volontà dei Forni “ Granatello” e “Sapore Antico” saranno preparati e distribuiti alla popolazione i Taralli di San Vitale. Chi volesse può rivolgersi direttamente nelle date indicate: Panificio Granatello ( in rione Istonio) nei giorni 21, 22 e 26 aprile e Panificio Sapore Antico ( in via Ripalta) nei giorni 27 e la mattina del 28 aprile Si invitano i devoti a prendere un solo tarallo per famiglia e anche ridividere e condividere con altre persone vista la ridotta quantità che si riuscirà a produrre. Il Comitato Feste ringrazia i forni Granatello e Sapore Antico, e il Panificio D’ Achille Rosa per la realizzazione dei grandi Taralli processionali