A proposito di “Raccolta differenziata”

Una premessa mi pare indispensabile, giusto per non rischiare di parlare a vanvera.

Molte Amministrazioni Comunali negli ultimi anni hanno optato per il ritorno alla “Raccolta porta a porta” dei rifiuti domestici soprattutto per liberare strade e piazze cittadine dagli ingombranti e poco piacevoli cassonetti pubblici (quelli su quattro ruote).

Anche il Comune di San Salvo si è orientato in tal senso e ha disposto e reso pubblico, con il “Calendario Utenze Domestiche” distribuito in tutte le abitazioni cittadine, che bisogna “Esporre le attrezzature a piè portone dopo le ore 21 dei giorni indicati”. Disposizione che è in vigore già dal qualche anno. Bene, molto bene!

Succede, però, che (come per tante altre norme) anche in merito a questo argomento molti sansalvesi preferiscono far finta di niente e preferiscono lasciare stabilmente l’intero parco delle loro “attrezzature” per strada (vedi foto), come e dove una volta c’erano stabilmente i grandi e spesso imbarazzanti cassonetti pubblici.

Come ho appena detto, si tratta di una grave inadempienza dei cittadini. Però, ancora una volta, “secondo me” tutto questo è possibile solo a causa dell’assoluta mancanza di controlli da parte dell’Ente pubblico, come per tutto quello che a San Salvo non funziona, a cominciare dai divieti di sosta largamente disattesi, dalle “deiezioni” (cacche, perché quello sono!) canine che infestano strade cittadine e villa comunale, dalle caditoie stradali occluse… e chi più ne ha, più ne metta.

Però su “INFORMA - Le attività in Comune a misura di cittadino” n.1/2022” leggo che San Salvo “È una città in buona salute” e mi rassereno!

Romolo Chiancone