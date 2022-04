Si riunisce il Consiglio comunale di San Salvo

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria in presenza per martedì 26 aprile alle ore 9:30 in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione il medesimo giorno alle ore 10:30.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (seduta consiliare del 09/03/2022 – 15/03/2022 – 29/03/2022);

Determinazione del piano economico finanziario 2022-2025 Comune di San Salvo;

Approvazione del piano tariffario Tari Comune di San Salvo: anno 2022;

Approvazione progetto definitivo lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza in variante al PRG strade comunali. Approvazione definitiva;

Permuta relitto stradale in via Liquirizia - ditta Stampone Anna – provvedimenti;

Art. 14 del d.p.r. n. 380/2001 - Variazione d’uso nuovi locali sede Arta Abruzzo. Determinazioni;

Variante puntuale al PRG - Edificio vecchio DSB di San Salvo, via G. Pascoli, previsto nel piano alienazioni della Asl.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.