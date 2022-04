La storia secolare delle feste paesane sansalvesi e' ricca di aneddoti e curiosi episodi, rimasti vivi nei ricordi dei più anziani e da essi tramandati, a prova dell' autenticita' di uno spaccato di vita vissuta, meno complicata di quella odierna.

Uno di questi, racconta di un fatterello sostanzialmente accaduto in occasione di una lontana festa di San Vitale che, come sempre, apre il calendario annuale di tutte le feste nostrane.

Durante la festa, usualmente sfarzosa, tutto volgeva nel verso giusto e sembrava concludersi anche meglio con un gran numero di persone, composte in piazza ad ascoltare la banda ed ansiose di assistere ai tradizionali fuochi d'artificio finali.

Al culmine del fornito programma del Gran Concerto Bandistico di Casalanguida, schierato ad arte sulla bella cassarmonica barocca dalle mille luci adornata, cominciarono lente e crudeli a scendere giù alcune rare gocce di pioggia. E quelle nuvolette, prima rade e insignificanti, poi sempre più dense, principiavano ad essere minacciose e le stille seppure molto minute, iniziarono a essere avvertite sui vestiti nuovi di festa e sulle chiome delle signore ricche di effluvi.

Segni evidenti di allarme crescente per gli accorti componenti del comitato feste che preoccupati per la sorte di "lu spuare", decisero di anticiparlo, interrompendo così il programma musicale della banda.

Per fare questo, rintracciarono in breve il banditore che incaricarono di annunciare al popolo festante quella loro decisione, istruendolo sul come e sul dove doveva concludersi la festa.

Il banditore professionale e scrupoloso, aspettò che finisse il pezzo in esecuzione, ma questo gli sembrò interminabile, per cui decise di salire ugualmente sul palco per interrompere d'autorità la musica, esordendo così: Fermo maestro.

In breve tutto fu' silenzio.

Poi, impostò la voce e cominciò a declamare in un italiano maccheronico, tipico del mestiere, l'avviso da riassumersi pressappoco così:

"Quando il bando si è fernito il pezzo d' opra, tutti colui che volete vedere la foca, iessero schininzo al trappeto di Ciovetta, vicino a la case di Carminuccio Cusumette". Artacche maestro.

I presenti un po' perplessi e confusi, cominciarono a prepararsi per defluire verso il luogo dove a breve, con il cielo che sembrava concedere tempo, si sarebbe svolto il clou della serata, ed essere così pronti con le teste all' insu' ad ammirare le meraviglie luminose striscianti, immense e cadenti in quel cielo carico di pioggia.

Quel luogo all'epoca era immerso nella campagna periferica, con poche case basse presenti, corrispondente grossomodo all'attuale area di parcheggio della BCC.