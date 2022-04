“L'istruzione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”

Grande emozione mercoledì mattina per il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “G. Rodari” di San Salvo Vincenzo Parente, il sindaco Tiziana Magnacca, tutto il personale scolastico e tutti i presenti per il taglio del nastro della nuova Scuola dell'Infanzia di Via Verdi.

Una scuola all'avanguardia, dai grandi spazi interni ed esterni, efficiente sotto tutti i punti di vista, ecosostenibile, insomma una scuola che ha subito affascinato in primis il Dirigente Scolastico, ma anche tutte le docenti, le famiglie ed i bambini.

In questa giornata di inaugurazione si sono intravisti anche gli occhi lucidi della referente di plesso: l'insegnante Annamaria D'Adamo.

Docente storica della Scuola dell'Infanzia di Via Verdi, che ha visto nascere il primo edificio ed ora presente a questo secondo taglio. Dedita alla scuola, alla crescita ed alla formazione dei più piccoli sempre con grande competenza, passione, amore e professionalità, si è mostrata in questa occasione visibilmente commossa ed entusiasta nel poter e voler dedicare gli ultimi mesi del suo percorso lavorativo in una struttura altamente “contemporanea”.

Una struttura effettivamente ben pensata e ben realizzata, dalle grandi potenzialità, che dopo mesi di attesa e pazienza per tutte le famiglie , ora potrà accogliere e soddisfare pienamente tutte le esigenze dei bambini.

Le grandi aule, altamente curate e progettate nel minimo dettaglio, con la presenza anche di una lavagna interattiva in ogni sezione, i bagni coloratissimi e funzionali, l'enorme salone con hall utile per le grandi feste di fine anno e non solo, il refettorio ed infine, ma non per ultimo, un ampio giardino con anfiteatro ed un'area completamente dedicata all'orto didattico e all'outdoor education (peculiarità di tutto l'Istituto e fonte di grande interesse per i bambini), saranno infatti il punto di ripartenza per nuove emozionanti avventure didattiche ed educative.

Sarà quella “seconda casa” calda ed accogliente in cui si darà vita a nuove esperienze formative, in cui il sorriso dei bambini sarà sicuramente l'elemento fondante.

“L'istruzione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”: questo è l'augurio che il dirigente scolastico Vincenzo Parente e tutte le insegnanti rivolgono ai piccoli alunni della Scuola dell'Infanzia di Via Verdi, affinché questo luogo diventi per loro il vero passaporto per un futuro migliore.