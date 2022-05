Quartiere Icea, al via il progetto di riqualificazione

La riqualificazione delle aree verdi e dei parchi nel quartiere Icea è la rivoluzione gentile per generare bellezza che l’Amministrazione comunale ha avviato con la determina n. 88/650 del 21 aprile scorso approvando il progetto esecutivo per un intervento per un costo complessivo di circa un milione e mezzo di euro.

Ad annunciarlo il sindaco Tiziana Magnacca : «Dopo quarant’anni ci mettiamo mano, e siamo felici che questo intervento è stato pensato, finanziato e ora realizzato da questa Amministrazione comunale.

Abbiamo adottato questa delibera appena sono state disponibili le risorse finanziarie. Nello specifico – spiega il sindaco – sono risorse derivanti dalla vendita del terreno di via Trignina alle quali se ne aggiungono altre recuperate con le economie che abbiamo operato nel bilancio».

Il sindaco Magnacca evidenzia che il nuovo e ambizioso intervento riguarderà l’intero quartiere Icea «partendo dalle aree verdi, che saranno destinate alle attività dei bambini e dei giovani, con la riqualificazione delle piazze Sardegna e Abruzzo, oltre al rifacimento degli asfalti, con l’installazione di campi di calcetto, pallavolo, tennis e basket.

Un intervento per circa un milione e mezzo di euro.

«Lavori che aspettavamo da diverso tempo nella consapevolezza di aver ben definita l’idea di riqualificazione del quartiere, ma abbiamo dovuto attendere che si concludesse l’intero iter che ha portato alla vendita della particella di via Trignina, che si è completato nello scorso mese di ottobre», conclude il primo cittadino di San Salvo.