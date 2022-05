Le ragazze della Asd Academy New Dance si classificano al 2Â°posto

Le allieve della ASD ACADEMY NEW DANCE dopo aver partecipato alle finali nazionali a Santa Marinella portano a casa per il secondo anno consecutivo ottimi risultati. Sia nella classe contemporanea che moderna, nella categoria hip Hop con la coreografia di Alessandra sorice si sono classificate al secondo posto. Nel moderno le allieve Mya Cilli, Martina Aprea, Carlotta Crisante, Sofia Di Bono, Anna Di Bono,Chanel Bianchi, Katia Luciani, Aurora Tittozzi hanno centrato il secondo posto.

Salgono sul podio in prima posizione le allieve Anastasia Raschia e Mariantonietta Mucilli nella categoria moderm, premiate dal famoso ballerino Gianni Sperti.

Si distinguono le allieve Mya Cilli e Carlotta Crisante con il loro passo a due contemporaneo di Antonella Mincione guadagnandosi un secondo posto. Si aggiudicano nella categoria ander15 al 3 posto Martina Aprea e al 4 posto Anna di Bono.