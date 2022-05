Da giugno a settembre due fermate del Frecciarossa a Vasto-San Salvo

Due treni Frecciarossa faranno scalo a Vasto-San Salvo.

Dal 12 giugno al 17 settembre, ogni giorno, alla stazione di Vasto-San Salvo faranno scalo due treni Frecciarossa, uno in direzione nord e uno in direzione sud. Il Frecciarossa 8814 partirà da Lecce alle ore 5.55 e alle 9.31 sarà alla stazione di Vasto-San Salvo per giungere a Milano Centrale alle ore 15.05 dopo nove fermate intermedie. In direzione sud invece il Frecciarossa 8803 partirà da Milano Centrale alle ore 8.05 per arrivare a Vasto-San Salvo alle ore 13.22.