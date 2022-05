'Settimana del Patrimonio culturale 2022': Italia Nostra si racconta

Venerdì 6 maggio, presso la Porta della Terra a San Salvo, Italia Nostra del Vastese ha organizzato un incontro per raccontare e presentare al pubblico tutte le azioni intraprese negli anni per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico del territorio.

E' il terzo anno consecutivo che l'associazione prende parte alla Settimana del Patrimonio Culturale ed il tema di quest'anno è stato “L'Italia Salvata” con la finalità di evidenziare i risultati positivi ottenuti in questi ultimi anni grazie alle azioni di tutela promosse come il percorso per il recupero dell'ex asilo Carlo Della Penna a Vasto o ancora un' analisi dettagliata di copie degli antichi mosaici di Ravenna.

Italia Nostra include anche le scuole, collaborando con l'Istituto Omnicomprensivo di San Salvo, al progetto “opencoesione”: cittadinanza attiva e monitoraggio civico radicato nella scuola e sul territorio.

“Numerose sono state le battaglie con un' importante riuscita, ma altrettante sono ancora da combattere" conclude così il presidente della sezione di Italia Nostra del Vastese Davide Aquilano, promotore dell'evento unitamente agli interventi partecipativi del professor Luigi Murolo e alla presenza dell'assessore alla Cultura Maria Travaglini.

Chiara D'Ercole