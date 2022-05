"Avanti insieme per scrivere una nuova storia della nostra San Salvo"

Primo comizio ufficiale, di apertura della campagna elettorale per il voto comunale del 12 giugno, di Fabio Travaglini, candidato sindaco sostenuto da una coalizione composta da cinque liste: Partito Democratico, Partito Socialista, Più San Salvo, Sinistra Civica Ecologista e Azione Politica, movimento formato da alcuni esponenti in passato militanti in area di centrodestra.

“Nonostante la pioggia e la temperatura, eravamo in tantissimi - ha commentato Travaglini -. La San Salvo democratica e che guarda al futuro è stata in piazza con noi. Ora andiamo avanti insieme per scrivere una nuova storia per la nostra San Salvo”.

Durante il comizio, in piazza Giovanni XXIII al cospetto del municipio, il candidato sindaco ha posto l'accento su diversi punti programmatici.