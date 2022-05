Bandiere Blu 2022, San Salvo c'Ã¨

Sono 14 in tutto i Comuni abruzzesi dove potrà sventolare la Bandiera Blu 2022, il vessillo che annualmente la Fee Italia, Fondazione per l'Educazione Ambientale, assegna a località che rispettano determinati parametri in tema di acque di balneazione, sostenibilità ambientale e servizi.

In provincia di Chieti assegnazione, oltre a San Salvo (è la 25esima volta per la città), a Vasto, Fossacesia e Francavilla al Mare. Poi ci sono Pescara, Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, Martinsicuro, Scanno e Villalago.