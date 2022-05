Sinistro stradale in Via Istonia a San Salvo, strada interrotta in entrambi i sensi di marcia. L'incidente ha visto coinvolti un'auto e una moto di grossa cilindrata. Sul posto l'intervento dei Vigili Urbani e dei Carabinieri di San Salvo per i rilievi e per la direzione del traffico.

Dalle prime informazioni, sembrano non esserci conseguenze gravi per i rispettivi conducenti e per le persone coinvolte, i quali sono stati trasportati all'Ospedale di Vasto per gli accertamenti.