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San Salvo al voto, i candidati in corsa

L'aggiornamento sulla composizione delle liste elettorali a sostegno di De Nicolis, Mariotti e Travaglini

redazione
AttualitÃ 
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Di seguito la composizione delle liste elettorali a sostegno dei candidati alla carica di sindaco Emanuela De Nicolis, Giovanni Mariotti e Fabio Travaglini in corsa al voto comunale di domenica 12 giugno a San Salvo.

L'elenco Ã¨ in fase di aggiornamento.

Candidato sindaco EMANUELA DE NICOLIS

SAN SALVO CITTAâ€™ NUOVA

MARCO CATALANO 
VITALE CIAVATTA 
ALVARO Dâ€™ADDARIO 
GIULIA Dâ€™AMATO 
NICOLA DI NINNI 
CARLA ESPOSITO 
ANGELO FABRIZIO 
TONY FAGA 
CRISTINA FLOCCO 
TIZIANA MAGNACCA 
CLAUDIO MASTRONARDI 
NICOLA MINCHILLI 
ROMINA PALOMBO 
ROBERTO ROSSI 
VITALE TORINO 
MARIA TRAVAGLINI

LISTA POPOLARE

EUGENIO SPADANO 
LUCA BALDASSARRE 
ANGELO CERELLA 
GIAMPAOLO COLAMEO 
ANNA CRISTANZIANI 
MADDALENA Dâ€™ATTILIO 
MARIA DI NARDO 
ALFONSO DI TORO 
EVANIO DI VAIRA 
FRANCESCA DI VINCENZO 
CARLA LARCINESE 
SILVANA LARIVERA 
LORENZO MALATESTA 
ALESSANDRO OLIVIERI 
ANTONIO PEZZOTTA 
MARILENA SARCHIONE

SAN SALVO Eâ€™

GAETANO ADINOLFI 
DOMENICO BARONE 
KATIA BASTONNO 
GEORGE BOGDAN CIBI 
ANTONELLA CACCHIONE 
EVA CHINNI 
MATTEO CORDISCO 
ANTONIO Dâ€™AULERIO 
CARMEN DI FILIPPANTONIO 
EMANUELE DI NARDO 
ADRIANA NOTARO 
VITALE POLLUTRI 
OTTAVIO TRAMONTE 
GIANMARCO TRAVAGLINI 
MARIA NICOLETTA VERRILLO 
MARIA TASCONE

NOI SAN SALVO

CARMINE CERBONE 
LICIA COLUCCI 
ANNA Dâ€™ADDARIO 
DAVIDE FRISCO 
ANGELA GIORDANO 
GIANCARLO LIPPIS 
ANTONIO MAIALE 
MARINA MARCHETTA 
ELISA MARINELLI 
ROBERTO MASCIA 
GREGORIO MUSCIANESE 
NICOLA ROTONDO 
ELVIRA STANZIONE 
CORRADA TIZIANA TREBISONDA 
ILARIA VALLESE 
PAOLO ZACCARDI

Candidato sindaco GIOVANNI MARIOTTI 

DEMOCRATICI PER SAN SALVO

ROBERTO ARTESE 
MARIANGELA BONADUCE DE NIGRIS 
TERESA CIANCI 
GIANMARCO CIRESE 
PAOLO Dâ€™ANGELO 
CATIA DI NORSCIA 
LUIGI LEONE 
ROCCO PELLICCIOTTA 
ROXANA ROTARU 
SORIN ROTARU 
UMBERTO TAMBURRINO 
ROSEZIA STELLA

CAMBIAMO SAN SALVO

GABRIELE MARCHESE 
CARLO CARDARELLA 
DIEGO CHIODITTI 
GREGORIO CIAMPA 
SIMONA CONTE 
RENZO DI BIASE 
GIUSEPPE DI FRANCESCO (detto Pino) 
MARIO DI GIACOMO 
FRANCESCO IULIANI 
ELISABETTA MORZENTI (detta Isa) 
VALENTINA MUSCIANESE 
GRAZIA NAPOLI 
ENZO SILVESTRI 
LUCIANA SMARGIASSI 
EUGENIO TARABELLI 
FRANCESCA TORRICELLA

AVANTI SAN SALVO

OSVALDO MENNA 
PAOLO DI CICCO 
ANA IULIANA BESLEAGA 
OLGA CALZOLARO 
AURO CHINNI 
GIULIANO DE FILIPPIS 
AURORA JOCHEM 
SALVATORE MAIELLO 
NICOLE MENA MASTANDREA 
MARA POLISENA 
MARIO SCIASCIA 
VOLHA HUNDZILOVICH

Candidato sindaco FABIO TRAVAGLINI

PARTITO DEMOCRATICO

ANNA ALBERICO 
ANTONIO MARCELLO BOSCHETTI 
DANIELE CERINI 
MATTEO CORRADO 
ANGELA Dâ€™ALESSANDRO 
SAMANTA DI LORENZO 
DOMENICO DI MAIO 
LUIGI DI PENTA 
NOUREDDINE ER RAGH 
GIOVANNA GUARNIERI 
ERRICO LAMOLLE 
MARIO SAPIO 
VIVIANA SIROLLI 
EMANUELA TASCONE 
MICHELA TORRICELLA 
PAOLA TOSTI

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

STEFANO BARISANO 
ADDOLORATA CAVOTO 
MARTA COLELLA 
JESSICA CONTI 
PIERSTEFANO GIACOMO DACCOâ€™ 
GABRIELLA Dâ€™ANGELO 
STEFANO DEL PIANO 
GIUSEPPE GALLO 
FRANCESCO GERARDI 
FRANCESCO INGRAMI 
PIETRO LAGANAâ€™ 
PASQUALE MARINO 
FABIO PETRUCCELLI 
ANTONIO POSATA 
ADELE PAMELA RICCI 
SIMONA SORRENTINO

AZIONE POLITICA

TONINO MARCELLO 
MONICA BASILE 
MARIKA BIANCHI 
GIANLUCA CHIODITTI 
ADAMO CIERI 
CLEMENTINA DE VIRGILIIS 
ALAIN DELLE DONNE 
SOFIA DI FILIPPANTONIO 
MARIA GIUSEPPINA DI IORIO (detta Giusy) 
CARLA FRATTA 
ROSSELLA GALLO 
MADALINA BIANCA ION (detta Mada) 
FABIO RASPA 
VANESSA SANTILLI 
MASSIMO SERPENTE 
FABIANA TERRACCIANO

SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA

DOMENICO DI NARDO (detto Mimmo) 
VALFRIDO NICOLA ADORANTE 
MONICA CARRIERO 
MARIA ALTOMARE CAVALIERE (detta Mara) 
ROBERTO Dâ€™ADAMO 
ROSSELLA Dâ€™ALETTO 
NICOLA DI PAOLO 
ANTHONY FRASCA 
TERESA GENTILE 
ELVI KOSHENA 
DENNIS PAVONE 
DOMENICO RAMONDO 
MARIANGELA ROBERTI 
VALENTINO SHESTANI 
ROSARIO TESTAGROSSA 
DONATELLA ZAPPITELLI

PIUâ€™ SAN SALVO

NICOLA ARGIROâ€™ 
VALENTINA ANTENUCCI 
MARIKA BOLOGNESE 
DENIS CORTELLINI 
SILVIA DANIELE 
ANDREA Dâ€™ADAMIO 
GABRIELE DI LALLO 
NICOLA DI MARCO 
ALESSANDRO DI NELLA 
SILVIA DI VIRGILIO 
CLAUDIO NATALE 
DANIELA NOZZI 
CARMINE POTENTE 
RAFFAELE SANNINO (detto Lello) 
RAFFAELE STAMPONE 
MARINA TRISTANI

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