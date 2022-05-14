San Salvo al voto, i candidati in corsa

Di seguito la composizione delle liste elettorali a sostegno dei candidati alla carica di sindaco Emanuela De Nicolis, Giovanni Mariotti e Fabio Travaglini in corsa al voto comunale di domenica 12 giugno a San Salvo.
L'elenco Ã¨ in fase di aggiornamento.
Candidato sindaco EMANUELA DE NICOLIS
SAN SALVO CITTAâ€™ NUOVA
MARCO CATALANO
VITALE CIAVATTA
ALVARO Dâ€™ADDARIO
GIULIA Dâ€™AMATO
NICOLA DI NINNI
CARLA ESPOSITO
ANGELO FABRIZIO
TONY FAGA
CRISTINA FLOCCO
TIZIANA MAGNACCA
CLAUDIO MASTRONARDI
NICOLA MINCHILLI
ROMINA PALOMBO
ROBERTO ROSSI
VITALE TORINO
MARIA TRAVAGLINI
LISTA POPOLARE
EUGENIO SPADANO
LUCA BALDASSARRE
ANGELO CERELLA
GIAMPAOLO COLAMEO
ANNA CRISTANZIANI
MADDALENA Dâ€™ATTILIO
MARIA DI NARDO
ALFONSO DI TORO
EVANIO DI VAIRA
FRANCESCA DI VINCENZO
CARLA LARCINESE
SILVANA LARIVERA
LORENZO MALATESTA
ALESSANDRO OLIVIERI
ANTONIO PEZZOTTA
MARILENA SARCHIONE
SAN SALVO Eâ€™
GAETANO ADINOLFI
DOMENICO BARONE
KATIA BASTONNO
GEORGE BOGDAN CIBI
ANTONELLA CACCHIONE
EVA CHINNI
MATTEO CORDISCO
ANTONIO Dâ€™AULERIO
CARMEN DI FILIPPANTONIO
EMANUELE DI NARDO
ADRIANA NOTARO
VITALE POLLUTRI
OTTAVIO TRAMONTE
GIANMARCO TRAVAGLINI
MARIA NICOLETTA VERRILLO
MARIA TASCONE
NOI SAN SALVO
CARMINE CERBONE
LICIA COLUCCI
ANNA Dâ€™ADDARIO
DAVIDE FRISCO
ANGELA GIORDANO
GIANCARLO LIPPIS
ANTONIO MAIALE
MARINA MARCHETTA
ELISA MARINELLI
ROBERTO MASCIA
GREGORIO MUSCIANESE
NICOLA ROTONDO
ELVIRA STANZIONE
CORRADA TIZIANA TREBISONDA
ILARIA VALLESE
PAOLO ZACCARDI
Candidato sindaco GIOVANNI MARIOTTI
DEMOCRATICI PER SAN SALVO
ROBERTO ARTESE
MARIANGELA BONADUCE DE NIGRIS
TERESA CIANCI
GIANMARCO CIRESE
PAOLO Dâ€™ANGELO
CATIA DI NORSCIA
LUIGI LEONE
ROCCO PELLICCIOTTA
ROXANA ROTARU
SORIN ROTARU
UMBERTO TAMBURRINO
ROSEZIA STELLA
CAMBIAMO SAN SALVO
GABRIELE MARCHESE
CARLO CARDARELLA
DIEGO CHIODITTI
GREGORIO CIAMPA
SIMONA CONTE
RENZO DI BIASE
GIUSEPPE DI FRANCESCO (detto Pino)
MARIO DI GIACOMO
FRANCESCO IULIANI
ELISABETTA MORZENTI (detta Isa)
VALENTINA MUSCIANESE
GRAZIA NAPOLI
ENZO SILVESTRI
LUCIANA SMARGIASSI
EUGENIO TARABELLI
FRANCESCA TORRICELLA
AVANTI SAN SALVO
OSVALDO MENNA
PAOLO DI CICCO
ANA IULIANA BESLEAGA
OLGA CALZOLARO
AURO CHINNI
GIULIANO DE FILIPPIS
AURORA JOCHEM
SALVATORE MAIELLO
NICOLE MENA MASTANDREA
MARA POLISENA
MARIO SCIASCIA
VOLHA HUNDZILOVICH
Candidato sindaco FABIO TRAVAGLINI
PARTITO DEMOCRATICO
ANNA ALBERICO
ANTONIO MARCELLO BOSCHETTI
DANIELE CERINI
MATTEO CORRADO
ANGELA Dâ€™ALESSANDRO
SAMANTA DI LORENZO
DOMENICO DI MAIO
LUIGI DI PENTA
NOUREDDINE ER RAGH
GIOVANNA GUARNIERI
ERRICO LAMOLLE
MARIO SAPIO
VIVIANA SIROLLI
EMANUELA TASCONE
MICHELA TORRICELLA
PAOLA TOSTI
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
STEFANO BARISANO
ADDOLORATA CAVOTO
MARTA COLELLA
JESSICA CONTI
PIERSTEFANO GIACOMO DACCOâ€™
GABRIELLA Dâ€™ANGELO
STEFANO DEL PIANO
GIUSEPPE GALLO
FRANCESCO GERARDI
FRANCESCO INGRAMI
PIETRO LAGANAâ€™
PASQUALE MARINO
FABIO PETRUCCELLI
ANTONIO POSATA
ADELE PAMELA RICCI
SIMONA SORRENTINO
AZIONE POLITICA
TONINO MARCELLO
MONICA BASILE
MARIKA BIANCHI
GIANLUCA CHIODITTI
ADAMO CIERI
CLEMENTINA DE VIRGILIIS
ALAIN DELLE DONNE
SOFIA DI FILIPPANTONIO
MARIA GIUSEPPINA DI IORIO (detta Giusy)
CARLA FRATTA
ROSSELLA GALLO
MADALINA BIANCA ION (detta Mada)
FABIO RASPA
VANESSA SANTILLI
MASSIMO SERPENTE
FABIANA TERRACCIANO
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA
DOMENICO DI NARDO (detto Mimmo)
VALFRIDO NICOLA ADORANTE
MONICA CARRIERO
MARIA ALTOMARE CAVALIERE (detta Mara)
ROBERTO Dâ€™ADAMO
ROSSELLA Dâ€™ALETTO
NICOLA DI PAOLO
ANTHONY FRASCA
TERESA GENTILE
ELVI KOSHENA
DENNIS PAVONE
DOMENICO RAMONDO
MARIANGELA ROBERTI
VALENTINO SHESTANI
ROSARIO TESTAGROSSA
DONATELLA ZAPPITELLI
PIUâ€™ SAN SALVO
NICOLA ARGIROâ€™
VALENTINA ANTENUCCI
MARIKA BOLOGNESE
DENIS CORTELLINI
SILVIA DANIELE
ANDREA Dâ€™ADAMIO
GABRIELE DI LALLO
NICOLA DI MARCO
ALESSANDRO DI NELLA
SILVIA DI VIRGILIO
CLAUDIO NATALE
DANIELA NOZZI
CARMINE POTENTE
RAFFAELE SANNINO (detto Lello)
RAFFAELE STAMPONE
MARINA TRISTANI