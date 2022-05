Voto comunale a San Salvo: tutti i numeri e i nomi

Definito il quadro in vista del voto comunale di domenica 12 giugno a San Salvo per il rinnovo di Sindaco e Consiglio.

Tre i candidati alla carica di primo cittadino:

Emanuela De Nicolis, area centrodestra, sostenuta dalle liste San Salvo Città Nuova, Lista Popolare, San Salvo è e Noi San Salvo

Giovanni Mariotti, area centrosinistra, sostenuto dalle liste Democratici per San Salvo, Cambiamo San Salvo e Avanti San Salvo

Fabio Travaglini, area centrosinistra con l'aggiunta di una componente fuoriuscita dal centrodestra, sostenuto da Partito Democratico, Partito Socialista, Sinistra Civica Ecologista, Più San Salvo e Azione Politica.

Assieme ai tre candidati a sindaco un totale di 12 liste (4 per De Nicolis, 3 per Mariotti e 5 per Travaglini) con un numero di 184 aspiranti alla carica di consigliere comunale e futuri amministratori (64 per De Nicolis, 40 per Mariotti e 80 per Travaglini).

Qui di seguito tutti i candidati in corsa (nei prossimi giorni l'elenco sarà al vaglio, per la validità degli atti e delle procedure, della Commissione Elettorale Circondariale).

Candidato sindaco EMANUELA DE NICOLIS

SAN SALVO CITTA’ NUOVA

MARCO CATALANO

VITALE CIAVATTA

ALVARO D’ADDARIO

GIULIA D’AMATO

NICOLA DI NINNI

CARLA ESPOSITO

ANGELO FABRIZIO

TONY FAGA

CRISTINA FLOCCO

TIZIANA MAGNACCA

CLAUDIO MASTRONARDI

NICOLA MINCHILLI

ROMINA PALOMBO

ROBERTO ROSSI

VITALE TORINO

MARIA TRAVAGLINI

LISTA POPOLARE

EUGENIO SPADANO

LUCA BALDASSARRE

ANGELO CERELLA

GIAMPAOLO COLAMEO

ANNA CRISTANZIANI

MADDALENA D’ATTILIO

MARIA DI NARDO

ALFONSO DI TORO

EVANIO DI VAIRA

FRANCESCA DI VINCENZO

CARLA LARCINESE

SILVANA LARIVERA

LORENZO MALATESTA

ALESSANDRO OLIVIERI

ANTONIO PEZZOTTA

MARILENA SARCHIONE

SAN SALVO E’

GAETANO ADINOLFI

DOMENICO BARONE

KATIA BASTONNO

GEORGE BOGDAN CIBI

ANTONELLA CACCHIONE

EVA CHINNI

MATTEO CORDISCO

ANTONIO D’AULERIO

CARMEN DI FILIPPANTONIO

EMANUELE DI NARDO

ADRIANA NOTARO

VITALE POLLUTRI

OTTAVIO TRAMONTE

GIANMARCO TRAVAGLINI

MARIA NICOLETTA VERRILLO

MARIA TASCONE

NOI SAN SALVO

CARMINE CERBONE

LICIA COLUCCI

ANNA D’ADDARIO

DAVIDE FRISCO

ANGELA GIORDANO

GIANCARLO LIPPIS

ANTONIO MAIALE

MARINA MARCHETTA

ELISA MARINELLI

ROBERTO MASCIA

GREGORIO MUSCIANESE

NICOLA ROTONDO

ELVIRA STANZIONE

CORRADA TIZIANA TREBISONDA

ILARIA VALLESE

PAOLO ZACCARDI

Candidato sindaco GIOVANNI MARIOTTI

DEMOCRATICI PER SAN SALVO

ROBERTO ARTESE

MARIANGELA BONADUCE DE NIGRIS

TERESA CIANCI

GIANMARCO CIRESE

PAOLO D’ANGELO

CATIA DI NORSCIA

LUIGI LEONE

ROCCO PELLICCIOTTA

ROXANA ROTARU

SORIN ROTARU

UMBERTO TAMBURRINO

ROSEZIA STELLA

CAMBIAMO SAN SALVO

GABRIELE MARCHESE

CARLO CARDARELLA

DIEGO CHIODITTI

GREGORIO CIAMPA

SIMONA CONTE

RENZO DI BIASE

GIUSEPPE DI FRANCESCO (detto Pino)

MARIO DI GIACOMO

FRANCESCO IULIANI

ELISABETTA MORZENTI (detta Isa)

VALENTINA MUSCIANESE

GRAZIA NAPOLI

ENZO SILVESTRI

LUCIANA SMARGIASSI

EUGENIO TARABELLI

FRANCESCA TORRICELLA

AVANTI SAN SALVO

OSVALDO MENNA

PAOLO DI CICCO

ANA IULIANA BESLEAGA

OLGA CALZOLARO

AURO CHINNI

GIULIANO DE FILIPPIS

AURORA JOCHEM

SALVATORE MAIELLO

NICOLE MENA MASTANDREA

MARA POLISENA

MARIO SCIASCIA

VOLHA HUNDZILOVICH

Candidato sindaco FABIO TRAVAGLINI

PARTITO DEMOCRATICO

ANNA ALBERICO

ANTONIO MARCELLO BOSCHETTI

DANIELE CERINI

MATTEO CORRADO

ANGELA D’ALESSANDRO

SAMANTA DI LORENZO

DOMENICO DI MAIO

LUIGI DI PENTA

NOUREDDINE ER RAGH

GIOVANNA GUARNIERI

ERRICO LAMOLLE

MARIO SAPIO

VIVIANA SIROLLI

EMANUELA TASCONE

MICHELA TORRICELLA

PAOLA TOSTI

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

STEFANO BARISANO

ADDOLORATA CAVOTO

MARTA COLELLA

JESSICA CONTI

PIERSTEFANO GIACOMO DACCO’

GABRIELLA D’ANGELO

STEFANO DEL PIANO

GIUSEPPE GALLO

FRANCESCO GERARDI

FRANCESCO INGRAMI

PIETRO LAGANA’

PASQUALE MARINO

FABIO PETRUCCELLI

ANTONIO POSATA

ADELE PAMELA RICCI

SIMONA SORRENTINO

AZIONE POLITICA

TONINO MARCELLO

MONICA BASILE

MARIKA BIANCHI

GIANLUCA CHIODITTI

ADAMO CIERI

CLEMENTINA DE VIRGILIIS

ALAIN DELLE DONNE

SOFIA DI FILIPPANTONIO

MARIA GIUSEPPINA DI IORIO (detta Giusy)

CARLA FRATTA

ROSSELLA GALLO

MADALINA BIANCA ION (detta Mada)

FABIO RASPA

VANESSA SANTILLI

MASSIMO SERPENTE

FABIANA TERRACCIANO

SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA

DOMENICO DI NARDO (detto Mimmo)

VALFRIDO NICOLA ADORANTE

MONICA CARRIERO

MARIA ALTOMARE CAVALIERE (detta Mara)

ROBERTO D’ADAMO

ROSSELLA D’ALETTO

NICOLA DI PAOLO

ANTHONY FRASCA

TERESA GENTILE

ELVI KOSHENA

DENNIS PAVONE

DOMENICO RAMONDO

MARIANGELA ROBERTI

VALENTINO SHESTANI

ROSARIO TESTAGROSSA

DONATELLA ZAPPITELLI

PIU’ SAN SALVO

NICOLA ARGIRO’

VALENTINA ANTENUCCI

MARIKA BOLOGNESE

DENIS CORTELLINI

SILVIA DANIELE

ANDREA D’ADAMIO

GABRIELE DI LALLO

NICOLA DI MARCO

ALESSANDRO DI NELLA

SILVIA DI VIRGILIO

CLAUDIO NATALE

DANIELA NOZZI

CARMINE POTENTE

RAFFAELE SANNINO (detto Lello)

RAFFAELE STAMPONE

MARINA TRISTANI