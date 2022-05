Impegno nell'emergenza Covid, benemerenza per gli agenti della Polizia Locale di San Salvo

Otto agenti del corpo della Polizia Locale di San Salvo hanno ottenuto l’attestato di benemerenza per “lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

La consegna è avvenuta lunedì scorso nella Sala Tinozzi della Provincia di Pescara dalle mani dell’assessore regionale agli Enti locali Pietro Quaresimale.

“Abbiamo presentato un’apposita domanda alla Regione Abruzzo – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – affinché venisse riconosciuto il lavoro svolto dai nostri agenti della Polizia locale durante la pandemia. Il Comune di San Salvo non ha mai chiuso la porta e a differenza di molti altri enti pubblici è rimasto a disposizione dei cittadini sempre, pur con l’adozione delle dovute cautele. Colgo pertanto questa occasione per ringraziare per il lavoro svolto sia gli agenti e sia tutto il personale comunale che ci ha consentito di erogare i servizi ai cittadini anche nei momenti più critici”.