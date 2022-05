Adrilog: "Massima disponibilitÃ  al dialogo con tutte le sigle sindacali"

La società Adrilog in data 5 ottobre 2021 ha sottoscritto un importante accordo con FISASCAT-CISL ABRUZZO e UILTUCS ABRUZZO che, in conseguenza alle forti tensioni socio economiche create da questi anni di Covid, ha inteso far recuperare potere di acquisto per i soci lavoratori.

Tale accordo seppur non sottoscritto dalla FILCAMS CGIL è stato approvato a larga maggioranza dai soci.

La società Adrilog è disponibile ad avviare un nuovo tavolo di trattativa per verificare opportunità di miglioramento di tale accordo.