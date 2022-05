Appello: Oltre 20 Ã¨ il bilancio preoccupante della scomparsa di gatti da una colonia felina di San Salvo Marina

Oltre 20 è il bilancio preoccupante della scomparsa di gatti da una colonia felina di San Salvo Marina situata in Via Magellano in prossimità ľingresso del complesso Shangri-La.

L'intestataria della colonia, amareggiata, lamenta la sparizione dei tanti gatti e dopo aver svolto lunghe disperate ricerche, mi ha contattato per chiedere consiglio sul da farsi.

Ho dovuto assistere al suo pianto e al suo dolore per non essere riuscita a trovare chi è svanito e ho provato la stessa sofferenza nel sentirla manifestare tutta la preoccupazione per chi è rimasto.

Le ho consigliato di recarsi dalle Forze dell'ordine per sporgere denuncia contro ignoti, denuncia che il cinque maggio scorso è stata effettuata presso la Stazione dei Carabinieri Forestali di Vasto.

Le nostre preoccupazioni si sono ulteriormente aggravate dopo il rinvenimento di un laccio stretto intorno al collo di un gatto scampato all'agguato.

Il fenomeno è preoccupante e crea disagio sotto molti aspetti vista l'evidente premeditazione e la spietata violenza che suggerisce il modus operandi del colpevole.

Vogliamo solo ricordare che quello che si sta perpetrando è un reato penale ed invitare i residenti a prestare attenzione e a fornire alle forze dell'ordine eventuali testimonianze che servano ad individuare i responsabili.

Di grandissimo aiuto sarebbe l'installazione da parte del Comune di San Salvo di una o più

telecamere a visione notturna nella zona occupata dalla colonia.



Anna Rita Carugno

Movimento Politico ORA Rispetto per tutti gli Animali di Vasto