Elezioni: lunedì 23 maggio incontro De Nicolis-Marsilio

Il candidato sindaco Emanuela De Nicolis invita cittadini e organi di informazione lunedì 23 maggio alle ore 19.30 presso l'Hotel Rosa a San Salvo Marina all'incontro pubblico con il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

L'evento sarà l'occasione per discutere del futuro della città a partire dalle infrastrutture.

Dichiarazione Emanuela De Nicolis



“Quando ho invitato il presidente Marsilio a San Salvo egli mi ha ribadito come il ruolo strategico di San Salvo per lo sviluppo infrastrutturale dell’Abruzzo è una priorità della Regione. Il Presidente Marsilio crede nella centralità della nostra cittadina per il miglior sviluppo della ragione: infrastrutture per l’industria, la logistica, la viabilità, la sanità, il turismo sono gli elementi al centro di un pacchetto di iniziative per una nuova fase di crescita della nostra città. Dobbiamo ascoltare le progettualità che l'amministrazione regionale ha in serbo per la nostra comunità e porre all'attenzione del Presidente le proposte che sono al centro del nostro programma elettorale. Credo sia importante che San Salvo conservi la filiera istituzionale tra Comune e Regione. Questo resta un valore strategico da tutelare e promuovere. E i sansalvesi potranno farlo con il loro voto”.