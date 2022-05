Non sei andata via

Non credo che l’immortalità sia una promessa, credo invece che l’immortalità sia pensiero puro, che resta a prescindere dalla temporalità. Il dolore è tutto di questo mondo. Soffre chi resta. Chi va, in realtà, non va da nessuna parte, perché tutto è sempre esattamente qui, nello stesso momento. Chi non è più visibile con i sensi forse ascende ad un livello più sottile, dal quale e tramite il quale può continuare ad amare e proteggere quelli che restano, quelli a cui è impedito di oltrepassare il velo.

Nicole, oggi sei diventata aria, sei diventata vento, sei diventata sole, sei diventata questo caldo fortissimo e rosso, come te. Hai lasciato un corpo, hai lasciato un’impronta, hai lasciato una traccia che chi ti ha amata non abbandonerà mai.

Questo è un pensiero per chi resta: che ci consoli non una promessa, ma la certezza di questo eterno sentire presente l’amore.