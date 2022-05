Novità e conferme sansalvesi

Al mio rientro a San Salvo, nel corso dei miei vagabondaggi per le vie cittadine, ho potuto con piacere constatare che dopo “soli” quaranta giorni dalla mia segnalazione (leggi) circa la pericolosità di una profonda buca rilevata nell’asfalto dove via Luigi Sturzo si piega a 90 gradi, è appena stato eseguito un non più rimandabile rattoppo (vedi foto): bene! Altrettanto dicasi per via dello stadio, dove però il ripristino dell’asfalto mi è sembrato già nuovamente compromesso. Nessun intervento, invece, in via Stingi, forse perché quella è estrema periferia!

Ho anche potuto verificare che l’orologio della Porta della Terra si è finalmente adeguato all’ora legale. Bene!

Pertanto mi sento autorizzato a pensare (visto che ormai non si tratta più soltanto di un caso isolato) che le mie segnalazioni, almeno qualche volta, servano a risolvere dei problemi. Lo penso non certamente per menarne vanto (assolutamente no!), ma solo per invitare tutti i cittadini sansalvesi a fare altrettanto, per contribuire tutti insieme a migliorare il livello dei servizi e della sicurezza cittadina,

E, a proposito dei servizi di manutenzione cittadina: vi è successo di fare una passeggiata in via Istonia? Se così è, sarete stati spesso costretti a lasciare il marciapiede per camminare invece sulla strada, per non finire intrappolati fra le bassissime ramaglie delle querce (vedi foto) che si protendono fin quasi a un metro dalla pavimentazione. Altrettanto capita sotto molte delle magnolie di via dello stadio… via che, giusto per segnalare, è letteralmente sommersa da un mare di foglie secche cadute non so da quanti giorni.

E, sempre a proposito di disturbo ai pedoni, state ben attenti anche agli spinosissimi rami che invadono il marciapiede che costeggia il Centro Culturale, sempre in via Istonia.

Devo altresì segnalare che mi sono anche imbattuto nell’ennesima ordinanza (la n. 82 datata 23 maggio) che, in vista della “Celebrazione della festa della Madonna” di domenica 29, minaccia ancora una volta la rimozione delle auto in sosta vietata (vedi foto). E mi chiedo se, questa volta, si riuscirà a vedere all’opera il carro attrezzi… perché certamente ci saranno i soliti ‘sbadati’ che continueranno a parcheggiare impunemente le loro vetture nelle zone ‘virtualmente’ vietate. Naturalmente, spero di sbagliarmi!

Alla prossima.

Romolo Chiancone