Distretto Sanitario di Base a San Salvo, investimenti strutturali e nuove strumentazioni

E’ una giornata storica per la salute pubblica e in particolare per il Distretto sanitario di base di San Salvo”: a dichiararlo il sindaco Magnacca che sottolinea: “L’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì e il dg della Asl Thomas Schael, alla presenza del presidente del Consiglio Eugenio Spadano, hanno annunciato il completamento burocratico dell’iter per ottimizzare i diversi servizi di questa struttura con 3 milioni e mezzo di investimenti e oltre 600mila euro per la strumentazione che alzerà il livello delle prestazioni sanitarie” ma ancor più “accolgo con favore da donna, la decisione di dotare San Salvo di un mammografo per la tutela della salute delle donne, la gioia più grande annunciata oggi”.

Il Distretto sanitario di San Salvo sarà trasformato in casa/ospedale di comunità e centro di coordinamento territoriale di tutti gli altri distretti sanitari della zona “quale segno della rilevanza e della centralità che abbiamo saputo ottenere per questa città grazie a un formidabile lavoro di squadra”.

Il sindaco ringrazia gli operatori sanitari del DSB nella consapevolezza di aver lavorato tanto in questi anni di epidemia pandemica e che “la salute pubblica dei nostri concittadini e di quelli del territorio è la nostra priorità nel costante dialogo con l’assessorato regionale alla Sanità e con il direttore generale Schael”.

In dettaglio il progetto per la sanità del territorio garantita San Salvo prevede la realizzazione di un Cot (Centrale operativa territoriale) di 175 metri quadrati per un a spesa di 123.529.36 euro, un Cdc (Casa della comunità) da 800 metri quadrati per un costo di un milione e 910mila euro e un Odc (ospedale di comunità) che si estenderà su una superficie di 800 metri quadrati con 20 posti letto per un investimento di un milione 5183milae 264,36 euro, opere finanziate con fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza.

Non solo. Ci sono altre importanti novità anche sulle attrezzature sanitarie a disposizione per il DSB di San Salvo. Sinora sono state acquistate una risonanza magnetica, un radiologico digitale a pavimento, mentre è previsto con un finanziamento Pnrr l’arrivo di un ortopantomografo e sono stati autorizzati l’acquisto di un robot per produzione cd/dvd per il paziente e il mammografo con tomosintesi.

“Grande capacità di ascolto dell’intero territorio – conclude il sindaco – che ha chiesto un bilanciamento delle prestazioni sanitarie rispetto alle aree metropolitane e questa nuova struttura sarà utile per i paesi del circondario oltre a essere un importante sostegno per l’ospedale di Vasto con il quale dovrà dialogare e interfacciarsi”.