Allâ€™Autopromotec di Bologna un carro attrezzi dellâ€™azienda F. lli Vallone di San Salvo

C’è anche un pezzo del nostro territorio all’Autopromotec di Bologna, il principale evento internazionale in grado di aggregare tutte le filiere dell’aftermarket automobilistico.

Nell’area esterna 49, allo Stand A 40, l’espositore TCT Srl di Termoli, specializzato negli allestimenti per mezzi di soccorso, ha presentato un carro attrezzi dell’azienda F. lli Vallone di San Salvo assistito dai benefici fiscali del Credito di Imposta ottenuto con il supporto della Bolognese Consulting di San Salvo. L’unione di realtà locali in sinergia tra loro, ha permesso di progettare e realizzare uno stupendo modello di mezzo speciale capace di soddisfare sia i requisiti tecnici di alto standard che i profili fiscalmente agevolabili. Come in ogni sfida, non è stato tutto semplice. Ciò che oggi rende fieri i proponenti, è l’orgoglio di appartenere ad un territorio che tantissime volte si è distinto per eccellenza nel comparto dell’automotive.

Ricordiamo che all’evento di risonanza internazionale partecipano circa 1300 realtà, insomma in questo comparto gli espositori di Autopromotec tracciano la via verso il futuro e siamo orgogliosi di essere ben rappresentati.