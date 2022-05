Pescatori in ginocchio per il caro-gasolio, nuove proteste

La protesta degli operatori della pesca per via della situazione di enorme difficoltà vissuta negli ultimi mesi a causa del caro-gasolio è riprese con intensità da qualche giorno.

Stamane manifestazione al Porto di Punta Penna di Vasto, nell'ambito della mobilitazione generale del comparto.

I rappresentanti dei pescatori hanno messo nero su bianco una serie di richieste, essenziali per la ripresa del settore.

Tra queste: portare immediatamente il costo del gasolio al prezzo massimo di 0,50 centesimi al litro, fermo biologico facoltativo, cassa integrazione straordinaria e retroattiva dal 10 gennaio 2022 per gli imbarcati, blocco dei mutui per il periodo di un anno per armatori e marittimi - si evidenzia in un approfondimento dell'emittente regionale Rete8.

La decisione è stata presa durante la partecipata assemblea svoltasi ad Ancona per valutare se continuare, o meno, lo sciopero legato al caro-gasolio, il cui prezzo è salito ancora a 1,20 al litro. Ma, alla fine dell’incontro oltre al documento è stato deciso di proseguire con lo sciopero delle marinerie dell’Adriatico in astensione dal lavoro dal 23 maggio, questo fino a quando non ci saranno delle risposte da parte del Governo.

“Le casse sono ormai vuote da tempo con il caro-gasolio che non accenna a diminuire. Un costo che ha spinto le marinerie a scegliere di non salpare più, visto che i ricavi erano di gran lunga inferiori alle spese sostenute ed intraprendere una serie di iniziative di protesta a vari livelli istituzionali”, è stato ribadito da diversi operatori del comparto pesca.

Foto Giuseppina Di Martino sul gruppo Sei di Vasto se…