Una “ bomba” la festa della Madonna delle Grazie, Vittorio il Fenomeno fa “esplodere” San Salvo!

Seppur, teoricamente, la ricorrenza della Madonna delle Grazie è secondaria rispetto ad altri festeggiamenti popolari in onore dei diversi Santi venerati nella città di San Salvo, è comunque una festa molto sentita. Ieri, in particolare modo, c’è stata una buona risposta con partecipazione alle funzioni religiose e ai festeggiamenti popolari. Si avverte una voglia di ripartenza e di ripresa dopo la pandemia con il conseguente lookdown e restrizioni. A San Salvo c’era già stata occasione di ripartire nella ricorrenza del Santo Vitale Martire e Patrono della città, ma la situazione sanitaria era ancora incerta ( oltre l’allarme dovuto alla guerra in Ucraina appena iniziata); invece in questi giorni, sembra che si stia ripartendo definitivamente, complice anche l’inizio della nuova stagione estiva. Mattatore della serata della Madonna delle Grazie è stato Vittorio il Fenomeno che, con il suo Folklore in questa tappa del tour “ L’ Abruzzo nel mio cuore”, ha letteralmente fatto “ esplodere“ la piazza intrattenendo e coinvolgendo i numerosi intervenuti. La simpatia travolgente di Vittorio il Fenomeno è riuscita addirittura a far cantare, prima in piazza e poi anche sul palco, il caro Parroco Don Raimondo Artese , con le sue canzoni e quelle delle tradizioni degli Abruzzi e Molise. Molto apprezzati anche i fuochi Piro/Musicali. Tanta la soddisfazione del Comitato Feste nel vedere la comunità parrocchiale e tutti i cittadini presenti partecipare con entusiasmo e divertimento.