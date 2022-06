Un volo europeo per il Consiglio comunale dei ragazzi

"Si parla spesso di giovani ed educazione, anche civica, sui social, sui giornali e si finisce sempre per cadere sugli stessi discorsi, su quanto i giovani siano maleducati.

Ed io non voglio segnalare giovani violenti, che sporcano, ma ragazzi impegnati e attenti".

Stamani una delegazione del Consiglio comunale dei ragazzi dell'Istituto Omnicomprensivo 1 Secondaria di Primo Grado di San Salvo si è recata accompagnata dalla dirigente Annarosa Costantini, al sindaco Tiziana Magnacca, alla docente Ivana Picirilli e all'assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini, a Bruxelles per visitare il Parlamento Europeo.

Sono ragazzi che in seno a questo progetto maturano un'educazione alla relazione, ai diritti e alla cittadinanza, oltre che un'educazione al pensiero interculturale.

Lo scopo è quello di contribuire a formare cittadini responsabili attraverso un metodo cooperativo e di dialogo.

E' opportuno ringraziare, innanzitutto, la dirigente scolastica Annarosa Costantini che ha sempre creduto nel valore del progetto riponendo grande fiducia e attenzione verso tutte le attività svolte. Oltre alla dirigente scolastica bisogna ringraziare il comune di San Salvo, nella persona del sindaco Tiziana Magnacca, per la grande disponibilità mostrata verso i ragazzi, per aver dato voce ai piccoli e per aver dato la possibilità alle più giovani generazioni di partecipare e di intervenire concretamente nella vita cittadina di San Salvo nonché l'opportunità di vivere un'altra esperienza formativa al Parlamento Europeo. Io e la professoressa Cianciosi Giuseppina ringraziamo, inoltre, i genitori di questi ragazzi che hanno creduto nel valore formativo del CCR poiché solo una sinergia tra scuola e famiglia può portare alla realizzazione di una vera comunità educante”.

Referenti del progetto sono state le professoresse: Maria Giuseppina Cieri e Giuseppina Cianciosi.