Per la serie “Occasioni perdute”

Secondo la definizione che ne dà il Vocabolario Treccani, per MIOPIA (in senso figurato) si intende la “mancanza di perspicacia, cortezza di vedute, grettezza intellettuale” (esempio: “la miopia politica del governo non permette scelte più avanzate”).

Conseguentemente MIOPE è chi “ha scarsa capacità di vedere le cose nei loro possibili effetti e sviluppi, manca di perspicacia, di lungimiranza”.

Quanto sopra trascritto “secondo me” è il miglior commento alle foto che questa mattina ho scattato sulla spiaggia libera’ di San Salvo; le cose vanno un po’ meglio (ma non ancora bene!) negli spazi riservati agli stabilimenti balneari, a conferma della diversa gradazione della miopia circolante da queste parti.

Cos’altro dire, allora, se non che è pura miopìa non aver ancora provveduto (il 2 di giugno di una stagione climaticamente preannunciata molto favorevole) ad avviare per tempo il servizio di pulizia quotidiana della spiaggia e rendere così attrattiva e accogliente quella che “secondo me” potrebbe essere la vera miniera d’oro per San Salvo?

Romolo Chiancone