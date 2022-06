"Complimenti a Franco Valerio per aver dato a San Salvo lâ€™orgoglio della onorificenza!"

Nel giorno della Festa della Repubblica il Prefetto di Chieti, dott. Armando Forgione, ha consegnato le onorificenze al merito del Lavoro e della Repubblica.

"Ha evocato il merito, come criterio fondante della nostra Repubblica, e, aggiungo, come presupposto della democrazia - sottolinea il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che ha preso parte alla cerimonia istituzionale - . Non esiste buona sorte - ha ricordato - ma impegno e sacrificio per ottenere riconoscimenti nel nostro percorso di vita. Condivido in pieno. Non è un caso che abbiamo istituito 10 anni fa il premio al merito scolastico e sociale per i nostri ragazzi.

Complimenti al nostro concittadino Franco Valerio per aver dato a San Salvo l’orgoglio della onorificenza! Più che meritata! Complementi al dott. Giuseppe Torzi, dirigente Asl, per il lavoro di tracciamento dei casi Covid anche quando lo Stato aveva ancora molte incertezze su come procedere. A lui il nostro ringraziamento, che estendiamo anche a tutta la sua squadra per esserci sempre stati in questo difficile periodo di pandemia. Complimenti alla dott.ssa Anna Paola Sabatini, già dirigente della nostra scuola media. Una delle poche donne oggi premiate.