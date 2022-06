Educazione allo sport, musica e cittadinanza attiva: esperienze all'Istituto 'Rodari' di San Salvo

Si stanno concludendo via via tutte le esperienze vissute a scuola dagli alunni del ‘Rodari’ in percorsi didattici annuali e laboratoriali.

Musica, sport ed ora anche Educazione alla Cittadinanza.

Che cosa vuol dire votare? E il voto, cosa è? I bambini ne sentono parlare a casa dai genitori, ascoltando il telegiornale o semplicemente con le elezioni dei rappresentanti di classe.

Quindi: cosa significa votare?

All'istituto ‘Rodari’ lo si prova a spiegare con esempi pratici. I bambini delle classi quarte di Via Verdi guidati dalla maestra Lisa Talucci si sono trasformati chi in elettori e chi in candidati. Attraverso la simulazione delle elezioni amministrative con le candidature a sindaci, con la scrittura di programmi ricchi di spunti davvero significativi, gli alunni hanno compreso non solo le modalità del voto, ma anche l'importanza del poter scegliere.

Ecco cosa imparano, oltre all'educazione alla sostenibilità, al rispetto per l'ambiente, alla sicurezza sul web, i bambini di tutte le classi quinte e quarte di ogni plesso della scuola primaria Rodari durante le ore di Educazione Civica. Hanno sperimentato le operazioni legate alle elezioni, diventandone gli attivi protagonisti.

"Crediamo che l'Educazione Civica possa davvero porre basi solide per l'apprendimento di come ci si dovrebbe comportare per una convivenza civile, facendo propri i concetti fondamentali della legalità, del rispetto e della sostenibilità". E noi le condividiamo a pieno, le parole del Dirigente Scolastico Vincenzo Parente, perché una metodologia efficace, concreta, alla portata di tutti si rivela sicuramente un utilissimo strumento per la formazione di cittadini più consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri