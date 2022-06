Ultimo Consiglio comunale, il saluto di Gennaro Luciano

Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere comunale Gennaro Luciano.

Ieri si è svolto l’ultimo Consiglio comunale della consiliatura che mi ha visto tra gli eletti. Ho cercato in questi anni di adempiere al mio ruolo “con disciplina e onore” così come impone la Costituzione Italiana.

Cosciente della grande opportunità e del grande onore che la cittadinanza mi ha generosamente donato, colgo l’occasione per salutare il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e tutti i colleghi consiglieri. Saluto inoltre il segretario comunale e tutti i dipendenti comunali, sempre disponibili e attenti. Con tutti ho cercato, in questi anni di instaurare un leale rapporto di proficua collaborazione, nell’interesse generale della Città.

Mi rammarico per la mia assenza alle operazioni di voto nel Consiglio Comunale di ieri, per il rispetto che nutro per il ruolo ricoperto e per i cittadini di San Salvo, tengo a precisare che è stata dovuta esclusivamente a motivi professionali e ad impegni non prorogabili presi prima della convocazione del Consiglio.

Rivolgo infine il mio in bocca al lupo a tutti i candidati, ed il mio augurio più grande per un proficuo lavoro a quanti siederanno nel prossimo Consiglio Comunale.