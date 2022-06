San Salvo calcio: a lavoro per riconfermare lâ€™ intera rosa e per nuovi ingressi societari

Appena conclusa la stagione calcistica 2021/22 la società del San salvo calcio già inizia lavorare per la prossima ventura. Visti i risultati soddisfacenti, rispetto all’iniziale obiettivo salvezza, il presidente Angelo Torzi e il direttivo vorrebbero ripartire dalla riconferma di tutta la rosa ad iniziare da mister Zetulaev e il capitano Izzi; anche in quota societaria la dirigenza si sta muovendo per nuovi ingressi per ampliare l’organigramma societario tra cui l’imprenditrice Adriana Notaro, pronta a dare il suo apporto organizzativo in casa San Salvo. Sicuramente il popolo BiancoAzzurro spera in qualcosa di più per il futuro, ma è altrettanto sicuro che quanto si riuscirà a fare sarà rapportato alle reali possibilità del club che continuerà ad essere gestito in una maniera ponderata e attenta.