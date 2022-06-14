Voto a San Salvo, tutte le preferenze dei candidati al Consiglio comunale

Di seguito tutte le singole preferenze per i candidati al Consiglio comunale con le varie liste a sostegno degli aspiranti alla carica di sindaco.
Candidato sindaco EMANUELA DE NICOLIS
SAN SALVO CITTAâ€™ NUOVA
MARCO CATALANO 118
VITALE CIAVATTA 84
ALVARO Dâ€™ADDARIO 103
GIULIA Dâ€™AMATO 80
NICOLA DI NINNI 111
CARLA ESPOSITO 303
ANGELO FABRIZIO 135
TONY FAGA 497
CRISTINA FLOCCO 54
TIZIANA MAGNACCA 1.304
CLAUDIO MASTRONARDI 150
NICOLA MINCHILLI 46
ROMINA PALOMBO 40
ROBERTO ROSSI 289
VITALE TORINO 92
MARIA TRAVAGLINI 154
LISTA POPOLARE
EUGENIO SPADANO 267
LUCA BALDASSARRE 3
ANGELO CERELLA 26
GIAMPAOLO COLAMEO 46
ANNA CRISTANZIANI 12
MADDALENA Dâ€™ATTILIO 28
MARIA DI NARDO 82
ALFONSO DI TORO 286
EVANIO DI VAIRA 23
FRANCESCA DI VINCENZO 21
CARLA LARCINESE 178
SILVANA LARIVERA 53
LORENZO MALATESTA 25
ALESSANDRO OLIVIERI 17
ANTONIO PEZZOTTA 7
MARILENA SARCHIONE 163
SAN SALVO Eâ€™
GAETANO ADINOLFI 36
DOMENICO BARONE 4
KATIA BASTONNO 1
GEORGE BOGDAN CIBI 17
ANTONELLA CACCHIONE 70
EVA CHINNI 45
MATTEO CORDISCO 55
ANTONIO Dâ€™AULERIO 5
CARMEN DI FILIPPANTONIO 170
EMANUELE DI NARDO 79
ADRIANA NOTARO 28
VITALE POLLUTRI 9
OTTAVIO TRAMONTE 15
GIANMARCO TRAVAGLINI 279
MARIA NICOLETTA VERRILLO 7
MARIA TASCONE 56
NOI SAN SALVO
CARMINE CERBONE 12
LICIA COLUCCI 13
ANNA Dâ€™ADDARIO 23
DAVIDE FRISCO 11
ANGELA GIORDANO 39
GIANCARLO LIPPIS 352
ANTONIO MAIALE 214
MARINA MARCHETTA 98
ELISA MARINELLI 226
ROBERTO MASCIA 7
GREGORIO MUSCIANESE 18
NICOLA ROTONDO 0
ELVIRA STANZIONE 0
CORRADA TIZIANA TREBISONDA 0
ILARIA VALLESE 15
PAOLO ZACCARDI 43
Candidato sindaco FABIO TRAVAGLINI
PARTITO DEMOCRATICO
ANNA ALBERICO 47
ANTONIO MARCELLO BOSCHETTI 488
DANIELE CERINI 49
MATTEO CORRADO 71
ANGELA Dâ€™ALESSANDRO 35
SAMANTA DI LORENZO 13
DOMENICO DI MAIO 15
LUIGI DI PENTA 183
NOUREDDINE ER RAGH 13
GIOVANNA GUARNIERI 27
ERRICO LAMOLLE 21
MARIO SAPIO 121
VIVIANA SIROLLI 10
EMANUELA TASCONE 358
MICHELA TORRICELLA 217
PAOLA TOSTI 10
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
STEFANO BARISANO 40
ADDOLORATA CAVOTO 10
MARTA COLELLA 1
JESSICA CONTI 25
PIERSTEFANO GIACOMO DACCOâ€™ 28
GABRIELLA Dâ€™ANGELO 149
STEFANO DEL PIANO 8
GIUSEPPE GALLO 24
FRANCESCO GERARDI 51
FRANCESCO INGRAMI 6
PIETRO LAGANAâ€™ 5
PASQUALE MARINO 1
FABIO PETRUCCELLI 10
ANTONIO POSATA 75
ADELE PAMELA RICCI 0
SIMONA SORRENTINO 0
AZIONE POLITICA
TONINO MARCELLO 261
MONICA BASILE 4
MARIKA BIANCHI 31
GIANLUCA CHIODITTI 24
ADAMO CIERI
CLEMENTINA DE VIRGILIIS 127
ALAIN DELLE DONNE 1
SOFIA DI FILIPPANTONIO 17
MARIA GIUSEPPINA DI IORIO (detta Giusy) 11
CARLA FRATTA 17
ROSSELLA GALLO 16
MADALINA BIANCA ION (detta Mada) 12
FABIO RASPA 186
VANESSA SANTILLI 5
MASSIMO SERPENTE 19
FABIANA TERRACCIANO 12
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA
DOMENICO DI NARDO (detto Mimmo) 131
VALFRIDO NICOLA ADORANTE 53
MONICA CARRIERO 6
MARIA ALTOMARE CAVALIERE (detta Mara) 9
ROBERTO Dâ€™ADAMO 16
ROSSELLA Dâ€™ALETTO 48
NICOLA DI PAOLO 8
ANTHONY FRASCA 68
TERESA GENTILE 47
ELVI KOSHENA 7
DENNIS PAVONE 16
DOMENICO RAMONDO 110
MARIANGELA ROBERTI 65
VALENTINO SHESTANI 5
ROSARIO TESTAGROSSA 29
DONATELLA ZAPPITELLI 59
PIUâ€™ SAN SALVO
NICOLA ARGIROâ€™ 261
VALENTINA ANTENUCCI 62
MARIKA BOLOGNESE 166
DENIS CORTELLINI 55
SILVIA DANIELE 99
ANDREA Dâ€™ADAMIO 94
GABRIELE DI LALLO 39
NICOLA DI MARCO 96
ALESSANDRO DI NELLA 19
SILVIA DI VIRGILIO 121
CLAUDIO NATALE 101
DANIELA NOZZI 132
CARMINE POTENTE 34
RAFFAELE SANNINO (detto Lello) 139
RAFFAELE STAMPONE 107
MARINA TRISTANI 87
Candidato sindaco GIOVANNI MARIOTTI
DEMOCRATICI PER SAN SALVO
ROBERTO ARTESE 4
MARIANGELA BONADUCE DE NIGRIS 5
TERESA CIANCI 37
GIANMARCO CIRESE 14
PAOLO Dâ€™ANGELO 1
CATIA DI NORSCIA 2
LUIGI LEONE 13
ROCCO PELLICCIOTTA 10
ROXANA ROTARU 9
SORIN ROTARU 13
UMBERTO TAMBURRINO 15
ROSEZIA STELLA 9
CAMBIAMO SAN SALVO
GABRIELE MARCHESE 146
CARLO CARDARELLA 17
DIEGO CHIODITTI 16
GREGORIO CIAMPA 4
SIMONA CONTE 32
RENZO DI BIASE 4
GIUSEPPE DI FRANCESCO (detto Pino) 35
MARIO DI GIACOMO 23
FRANCESCO IULIANI 8
ELISABETTA MORZENTI (detta Isa) 16
VALENTINA MUSCIANESE 3
GRAZIA NAPOLI 4
ENZO SILVESTRI 33
LUCIANA SMARGIASSI 15
EUGENIO TARABELLI 12
FRANCESCA TORRICELLA 89
AVANTI SAN SALVO
OSVALDO MENNA 120
PAOLO DI CICCO 3
ANA IULIANA BESLEAGA 8
OLGA CALZOLARO 2
AURO CHINNI 8
GIULIANO DE FILIPPIS 6
AURORA JOCHEM 3
SALVATORE MAIELLO 0
NICOLE MENA MASTANDREA 0
MARA POLISENA 0
MARIO SCIASCIA 4
VOLHA HUNDZILOVICH 3