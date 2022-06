Verso il ballottaggio, Travaglini: "Avanti per scrivere insieme una nuova storia per San Salvo"

"Un risultato strepitoso! Grazie alla forza delle idee della nostra squadra e contro l’arroganza del potere, siamo riusciti a raggiungere un risultato importante: il ballottaggio.

Infatti, la coalizione della De Nicolis ha perso oltre 20 punti (partiva dal 70% dello scorso risultato elettorale).

Ora sappiamo che il 52% dei cittadini di San Salvo vuole cambiare e, grazie al ballottaggio, il 26 giugno completeremo il lavoro iniziato! Un immenso grazie a tutti i candidati e soprattutto ai 4546 cittadini che al primo turno hanno espresso la preferenza per noi. Andiamo avanti per scrivere insieme una nuova storia per San Salvo!"