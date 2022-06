Spadano con 60 preferenze in piÃ¹ da registrare: Ã¨ il piÃ¹ votato della Lista Popolare

Il risultato del primo turno delle elezioni comunali di San Salvo ha decretato un dato che delinea la volontà di maggior gradimento degli elettori nei confronti della candidata a sindaco Emanuela De Nicolis. Sono circa 6 punti percentuali in più i voti che hanno fatto avvicinare notevolmente la De Nicolis alla soglia del 50%, e quindi alla vittoria.

Vittoria che arriverà al secondo turno.

A questo risultato ha contribuito la Lista Popolare che è stata la seconda lista della coalizione di centro – destra per numero e percentuale di voti.

Voglio pertanto ringraziare uno ad uno i candidati della mia lista, che hanno profuso il loro impegno in maniera esemplare e tangibile e che hanno permesso alla nostra coalizione di sfiorare la vittoria al primo turno.

Per ciò che mi riguarda, ringrazio i miei elettori che ancora una volta mi hanno accordato la loro fiducia, segno di un rapporto di reciproca stima e considerazione verso un modo di interpretare la politica che mette al primo posto il rispetto, la disponibilità e la moralità dei comportamenti.

Infine mi corre l’obbligo di fare una precisazione per ciò che riguarda il numero delle mie preferenze, che contrariamente al dato comunicato, è in corso di correzione con l’attribuzione di 60 preferenze in più, in quanto in fase di compilazione del verbale da parte di una sezione, la numero 18, sono state riportati 9 preferenze, anziché 69.

Pertanto il numero reale delle mie preferenze è di 327, salvo ulteriori correzioni, anziché 267, portandomi in tale modo al primo posto della mia lista.