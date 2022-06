Lorenzo Peschetola Cuore Nerazzurro dell'Inter Club San Salvo

Venerdi 17 alle ore 19 :00, nel corso dell'assemblea dei soci dell'Inter club San Salvo, sarà consegnato a Lotenzo Peschetola il Premio Cuore Nerazzurro. Il ragazzo di Cupello, fresco campione d'Italia primavera con l'Inter, riceverà il riconoscimento dal presidente Virginio Di Pierro e riceverà l'abbraccio dei soci del club che potranno intrattenersi con il piccolo campione. Il premio, istituito quindici anni fa, ha visto passare a San Salvo diverse personalità come Evaristo Beccalossi, Gianfelice Facchetti, Antonio Paganin, Kekko Moriero e Gigi Simoni vedrà quest'anno protagonista il ragazzo abruzzese che si è reso protagonista con la squadra allenata da Christian Chivu. "Vi aspettiamo tutti in sede, la Movida" esorta il segretario del club Domenico Bellano "per una bella serata in tinte nerazzurre".