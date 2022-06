Siamo Maggioranza

L’unica certezza uscita dalle urne è la maggioranza a San Salvo del CentroSinistra (43% + 9%) bocciando la giunta di destra e i suoi rappresentanti.

Grazie ai candidati sindaco Fabio Travaglini e Gianni Mariotti insieme alle rispettive liste e tutti quelli che hanno speso il loro tempo e con le loro energie si è raggiunto questo risultato. Sarebbe oggi un vero peccato sciupare questa occasione forse irripetibile e sarebbe un comportamento irresponsabile non concretizzare i numeri usciti dalle urne.

Vogliamo una città viva, vispa, inclusiva che crei opportunità per tutti. È ora di stringere le fila e dare a San Salvo una nuova opportunità con una giunta di CentroSinistra a guida Travaglini.

Non è certo una cambiale in bianco, il costituendo comitato per l’unita’ del Centro Sinistra di San Salvo, si impegnerà a monitorare l’attività amministrativa e ad intervenire puntualmente nel dibattito con critica e proposta.

Domenica 26 voteremo Fabio Travaglini e continueremo la nostra lotta per una città migliore.