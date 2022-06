Nasce a San Salvo la "Casa delle donne di Sinistra"

Nasce a San Salvo la “Casa dalle donne di sinistra”, aggregazione civica che raccoglie le anime femminili della sinistra moderata sansalvese.

L'obiettivo è quello di promuovere i valori della libertà, giustizia sociale, uguaglianza e solidarietà; sostenere - come in una casa- situazioni problematiche personali e di famiglie con difficoltà; offrire ascolto e mettere a disposizione le professionalità per trovare soluzioni.

Collaborare con le associazioni della città e con gli Enti del terzo settore perché i bisogni della collettività tornino al centro del dibattito cittadino.

“Tutte dalla stessa parte”.