I cittadini ormai l’hanno capito!

Anche in vista della celebrazione del Corpus Domini (domenica 19 giugno) è stata emanata apposita ordinanza (la n. 102 del 16 giugno) che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto vietare a San Salvo il transito e la sosta in via Roma dalle ore 17 fino al termine della manifestazione (cioè oltre le ore 20). A rafforzare il divieto veniva agitato lo spauracchio della rimozione forzata.

Ma, ancora una volta, l’ordinanza è stata ampiamente disattesa (vedi foto delle ore 19,03).

Così sono costretto a ritenere che “Secondo me” una più dignitosa soluzione del problema potrebbe essere la sua eliminazione alla radice: e cioè niente più ordinanze, almeno quando non hanno i mezzi per gestirle.

Romolo Chiancone