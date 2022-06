Domenica 26 il ballottaggio a San Salvo, le modalità di voto

Domenica 26 giugno gli elettori di San Salvo saranno chiamati a recarsi nuovamente alle urne per il turno di ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco di San Salvo tra Fabio Travaglini ed Emanuela De Nicolis.

Le elezioni si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

CHI PUÒ VOTARE

Possono votare per le elezioni comunali tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 12 giugno 2022.

Potranno votare per le elezioni comunali anche i cittadini dell’Unione Europea residenti a San Salvo che, entro il 3 maggio 2022, abbiano fatto richiesta di essere iscritti alla lista aggiunta “Stranieri Comunali”: per votare devono essere in possesso di specifica tessera elettorale con dicitura “Comunali”.

COSA SERVE PER VOTARE

L’elettore dovrà presentarsi al seggio munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.

Qualora nella tessera elettorale fossero esauriti gli spazi o in caso di smarrimento o furto, l’elettore può procurarsi una nuova tessera presso gli uffici municipali che osserveranno orario prolungato nei giorni di sabato 25 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e domenica 26 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Gli elettori sono invitati a controllare per tempo sia la scadenza e la validità dei propri documenti di identità sia la presenza di spazi sulla propria tessera elettorale.

DOVE CONSULTARE I RISULTATI

I risultati comunicati da ciascuna sezione elettorale saranno visibili in tempo reale sul sito istituzionale del Comune di San Salvo, dove è possibile reperire tutte le informazioni relative alle modalità di voto e i recapiti degli uffici comunali cui rivolgersi per chiarimenti.

MODALITÀ DI VOTO

La scheda per le elezioni comunali per il turno di ballottaggio è di colore azzurro.

LO SPOGLIO

Lo spoglio delle schede relative al ballottaggio avranno inizio subito dopo la chiusura seggi.

CORONAVIRUS: LE MISURE ADOTTATE PER LA PREVENZIONE

Ecco le principali misure di prevenzione per tutelare la salute e la sicurezza di elettori e componenti dei seggi elettorali e per evitare assembramenti (previste dal D. L. 41 del 4 maggio 2022 e dal protocollo sanitario congiunto Ministero dell’Interno e Ministero della Salute 11 maggio 2022):

Ciascun elettore deve rispettare le regole basilari di prevenzione (ad es., evitare di recarsi al seggio in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C);

Il mutato quadro epidemiologico prevede l’uso fortemente raccomandato della mascherina chirurgica ma non obbligatorio per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto.

DISLOCAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI (clicca qui)