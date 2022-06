La stima e la fiducia per Emanuela, l’amore per San Salvo

In questo abbraccio c’è tutto. Intanto la STIMA, prima ancora che l’affetto. Sapete, possiamo voler bene a tante persone, ma non è detto che proviamo stima per tutte loro. La Stima di qualcuno si guadagna con il tempo e con i comportamenti che provano il proprio valore di essere umano. STIMO PROFONDAMENTE EMANUELA PERCHÉ, COME TANTI DI NOI, NON HA AVUTO RETI NE’ AIUTI DA PARTE DI NESSUNO NEL SUO PERCORSO DI VITA. Ha creduto nello studio, nel lavoro, nellimpegno e oggi può ben comprendere la vita delle persone normali, che affrontano il quotidiano in autonomia, con impegno e a volte con buone dosi di coraggio.

Ha sempre lavorato, anche mentre studiava.

Come tanti di noi, sin da piccoli.

Io diffido di chi non ha mai lavorato, ne’ da ragazzo ne’ da adulto, pur potendolo fare. Lei è una donna di grande sensibilità e umanità. Perché , a suo modo, conosce l’imprevedibilità della vita e degli esseri umani.

Questo la rende speciale. Molto. NON È UNA BANDERUOLA. E questo la rende AFFIDABILE per tutti noi cittadini e per la nostra citta’. È una donna di valore, il cui spessore umano, professionale e di amministratore ci renderà’ ORGOGLIOSI di lei.

Potremo ancora sentirci dire: “ che bravo Sindaco ha San Salvo”, piuttosto che sentirci chiedere “quanti debiti ha accumulato nel bilancio il vostro comune e quanti creditori deve ancora pagare”.IO MI FIDO DI LEI, PER QUESTO SCEGLIERÒ LEI DOMENICA 26 GIUGNO. SCELGO IL FUTURO, NON IL PASSATO che tutti, a nostro modo, abbiamo combattuto e verso cui ci siamo ribellati. SCELGO LA TRASPARENZA, NON GLI INCIUCI, NON I TRASFORMISMI, NON “ IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI “. MAI!!!va SCELGO LA SERIETÀ’, NON I “ BOTTI” DA CAMPAGNA ELETTORALE IRREALIZZABILI E/O SENZA COPERTURA ECONOMICA ( le prese in giro non vanno più di moda da venti anni). SCELGO LA LIBERTÀ, LA GENTILEZZA E L’UMILTÀ’ perché solo così noi cittadini ci sentiamo a casa e al sicuro, e non ospiti della nostra terra o abusivi nel nostro lavoro. AUGURI MIA AMATISSIMA SAN SALVO