Puntata n. 1

Mi pare giusto utilizzare ancora una volta uno slogan creato e diffuso durante la recente campagna elettorale: “San Salvo è sempre di più”.

Uno slogan che mi rimanda a quanto recentemente affermato dal sindaco uscente:

“Prima di candidarsi bisogna chiedersi se si è innamorati della propria città. Lo si capisce se sottolinei le sue bellezze o se indugi sui suoi difetti. I nostri avversari sono quelli che non esaltano le bellezze di questo angolo di Paradiso.”

Come avevo già anticipato su queste stesse pagine, mi sono perciò sentito invitato a pubblicare (a puntate) una serie di foto che “secondo me” documentano come non siano propriamente “paradisiache” le condizioni in cui versa questa ‘città’…

Già, perché dobbiamo definire ‘città’ perfino San Salvo, ma solo in virtù di quel D.P.R. del 2/3/2007, e non certo per la qualità dell’offerta e della vita… ma sì, diciamolo: ‘cittadina’!

Romolo Chiancone