Ennesima comunicazione che stabilisce un ulteriore fermo lavorativo per la mancanza di componenti per la Sevel di Atessa. L'azienda ha comunicato la sospensione dell'attività lavorativa dalle 05:45 di lunedì 27 giugno fino alle 05:45 di sabato 2 luglio. Il reparto CKD dedicato alla produzione per il Messico lavorerà regolarmente.

L'attività lavorativa salvo imprevisti riprenderà regolarmente lunedì 04 luglio alle ore 5,45 sul primo turno.