E' autentico ‘scontro’ all'ultimo voto tra Emanuela De Nicolis e Fabio Travaglini.

In pieno corso le operazioni di spoglio dei voti per l'elezione del nuovo sindaco di San Salvo per il turno di ballottaggio di domenica 26 giugno.

Lieve vantaggio della candidata del centrodestra quando si è giunti a circa la metà dei voti scrutinati (in totale sono stati 10.039 i sansalvesi alle urne).