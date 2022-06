Il sipario Ã¨ calato

Era, putroppo, nell'aria ma non si avvertiva chiaramente perché c'era,nello stesso tempo, non nell'aria ma tra il popolo del centro sinistra sansalvese, una forza che lo teneva a bada, ricacciandolo nelle profondità degli animi che lo custodivano.

Di che cosa sto parlando?

Lo dico.

Sto parlando di un desiderio di rivalsa mai sopito, di un fuoco che covava sotto la cenere e mettiamoci pure un certo rancore per una "ingiustizia" perpetrata, sciaguratamente, 10 anni fa ai danni di una parte della sinistra sansalvese.

C'era, è inutile negarlo ed ha posto una pietra tombale su fatti e personaggi di quell'ormai lontano 2012.

Il sipario, dunque, è calato.

Hanno contribuito però, non poco, anche posizioni intransigenti di personaggi alla continua ricerca di quale posto occupare a sinistra della sinistra della sinistra della sinistra. Immancabilmente hanno avuto, costoro, supporto, condivisione, incoraggiamento da "filosofi", grandi pensatori, autodefinitisi di sinistra, a loro volta alla continua ricerca, non dei meriti (ammesso che ce ne fossero) bensì dei demeriti, delle mancanze, insomma degli, a loro insindacabile giudizio, errori commessi dal centro sinistra e/o dai suoi rappresentanti.

Entrambe queste categorie si sono cibate, direi anzi abbuffate, dei

Mi piace, dei Like che elettori di destra o di essa simpatizzanti hanno elargito, a piene mani, ad ogni loro intervento , parlato o scritto.

Capirai, trovarsi serviti, su un piatto d'argento tutte le "nefandezze" della sinistra senza doverle cercare è stato uno spasso, una GODURIA.

Il sipario, dunque, è calato.

Ha avuto, alfine, anche concretizzazione il detto paesano:

"Siticc e sitacc, coma mi fi accuscè ta rifacc".

Il centro sinistra sansalvese, quindi, alla stregua della mitica fenice dalle cui ceneri, però, e questa è la cosa lieta, la buona novella, è scaturita una pattuglia bellissima di giovani, capitanati, da Fabio Travaglini, che ha portato nell'agone politico, idee, lungimiranza, fermezza, entusiasmo.

Purtroppo non è bastato, sono mancati un paio di centinaia di voti per vincere.

Questi giovani rappresentano il futuro per affermare i valori di cui il centro sinistra è propulsore.

Basta rancori, basta ripicche, basta rivalse e, soprattutto, si ritirino i filosofi, i professoroni, i possessori delle verità, spariscano, non come persone per carità.

Sciò, sciò, c'è tanto bisogno di gente nuova.

Mi corre, ma lo faccio anche volentieri, l'obbligo di complimentarmi con Emanuela De Nicolis per il risultato ottenuto.

Non la conoscevo, ora sì: è il Sindaco della mia città, quindi anche il mio Sindaco.

A lei, al Sindaco, faccio gli auguri più sinceri di buon lavoro nella consapevolezza che il suo auspicabile buon operato sarà, per San Salvo, fonte di prosperità.

Voglio dire, anche, che sarebbe stato meglio dare sfogo, alla legittima gioia per la vittoria, il giorno dopo. Non è stato bello e, per certi versi, non gradito essere svegliati in piena notte dal frastuono dei fuochi d'artificio considerando che tante persone, la mattina dopo, dovevano recarsi al lavoro.

La festa, legittima, sarebbe stata bella e godibile anche alcune ore più tardi.

Parere personale, naturalmente, però...