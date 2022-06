Posta ordinaria e raccomandate non consegnate, la protesta

Disservizi nella consegna della corrispondenza, posta ordinaria ma anche raccomandate, vengono segnalate da una residente sansalvese che chiede maggiore attenzione e soprattutto un servizio più efficace.

"Preso coscienza che non è una sola volta che si verifica la mancanza di consegna di posta, sia ordinaria che raccomandata, per destinatario irreperibile, certa che la reperibilità di me fisicamente non è obbligatoria per ricevere la posta e che la reperibilità regolata dal nome della via e dal numero civico, visto che esiste sia la via e il numero civico dove è posizionata anche una cassetta per le lettere, verosimilmente sembra che gli incaricati non si rechino proprio in tale indirizzo, in virtù del fatto che anche raccomandate tornano al mittente con dicitura ‘non reperibile’.

Ciò non è tollerabile perché potrebbe essere causa di enormi problemi per il destinatario ignaro di eventuali comunicazioni importanti da parte di terzi. Chiedo al responsabile del settore a provvedere affinché non si verifichi ancora tale situazione".

Lettera firmata